ندرة في غاز الطبخ بكوستي والاسطوانة تقفز لـ(800) جنيه بالسوق الأسود

الخليج 365 : تشهد ولاية النيل الأبيض ندرة في غاز الطبخ ووصل سعر الأسطوانة إلى 800 جنيه.

وأكد صاحب مطعم لـ(السوداني) أنه اضطر لشراء الغاز بـ(800) جنيه للأسطوانة حتى لا يتوقف عن العمل والذي تعيش منه أسرته.

وقال وكيل الغاز عمر جيب الله إن الغاز غير متوفر وأنه كوكيل لمحلات الغاز لم يستلم حصته منذ أشهر، مؤكداً التزامه بالتسعيرة التي وضعتها إدارة النقل والبترول، داعا الإدارة لتوفير السلعة تخفيفاً للمعاناة عن المواطن.

وأكد مديرإدارة النقل العام والبترول محمد المأمون لـ(السوداني) إن الإدارة وضعت جملة من الإجراءات والضوابط لتوزيع وبيع سلعة الغاز ألزمت أصحاب مستودعات الغاز بعدم بيعه للمواطنين فى المستودعات واقتصار بيعه عبر الوكلاء المعتمدين والأحياء عبر لجان المقاومة وفق ما يقتضيه الحال بسعر ( 220) جنيهاً للمستهلك.

ودعا المواطنين للتمسك بحقوقهم وأن يقوموا بالتبليغ على المخالفات للجهات المختصة عبر لجان المقاومة الذين لهم دور فاعل فى الرقابة والمتابعة فى محاربة السوق السوداء للغاز. المادة السابقة شركة تعدين تنفي صلتها بشقيق المخلوع المقالة القادمة متعاملون يتوقعون إرتفاع الدولار خلال الأيام المقبلة

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