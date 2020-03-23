شركة تعدين تنفي صلتها بشقيق المخلوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفتْ (شركة بنترا تكنولوجي المحدودة) أية صلة لها بشقيق المخلوع عبد الله حسن أحمد البشير، كما وضحت بعض النقاط الواردة في الخبر الذي نشرته (التيار) أمس بشأن شركة (السندي) العاملة في معالجة مخلفات التعدين. وحسب المعلومات والوثائق التي اطلعت عليها (التيار)، أن شركة (بنترا تكنولوجي) قامت بشراء اسم العمل (السندي) لمعالجة مخلفات التعدين من شقيق المخلوع، بتاريخ 8 مايو 2018م مقابل 5 مليارات ونصف الجنيه (بالعملة القديمة)، وتم إبرام عقد بذلك والتنازل عن اسم العمل وتوابعه لصالح شركة بنترا تكنولوجي. وعلى خلفية ذلك تقدمت الشركة بطلب إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية لتحويل منطقة عمل الترخيص من محلية أبو حمد بولاية نهر النيل، إلى محلية هيا بولاية البحر الأحمر، وتم دفع رسوم التحويل البالغة مليار جنيه وعلى إثر ذلك نقلت الشركة نشاطها إلى البحر الأحمر. كما تم إنشاء معسكر للعمل وقامت الشركة بشراء قطعة أرض لأعمالها في منطقة هيا والتي تعد مركزاً لشراء مخلفات التعدين (الكرتة)، وبدأت في عمل الإنشاءات اللازمة من أحواض ومعسكرات بجانب نقطة المعالجة الكهربائية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج نهاية شهر مارس الجاري. وأفادت الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة بأن شركة (بنترا تكنولوجي) هي الوكيل لشركة (موريس) العاملة للسيارات المملوكة لأسرة أحمد محمد الفضل.