مدرسة خاصة تتّجه لمُقاضاة مدير التعليم الخاص بالخرطوم

كَشَفَت مصادر، عن اتّجاه مدرسة “لتل هاندز” الخاصّة بالخرطوم لمُقاضاة مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية بولاية الخرطوم عبد الكريم حسن محمد علي، بتُهمة التشهير وتحويل مُكاتبات رسمية تخص المدرسة لوسائل التّواصُل الاجتماعي قبل وُصُولها للإدارة.

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وقالت المصادر إنّ مدير التعليم الخاص شَنّ حَملة تجاه المدرسة بالاتّفاق مع بعض أولياء الأمور لتعطيل مسيرتها التّعليمية بعد سن رُسومٍ دراسيةٍ جديدةٍ من قِبل إدارتها أُسوةً بزيادات مدارس التعليم الخاص.

وبحسب صحيفة الصيحة،أوضحت المصادر أنّ المدير نشر قرارات إدارية تخص المدرسة عبر وسائل التواصُل الاجتماعي وتم تداوُلها بواسطة بعض أولياء الأمور ما يُعد عملاً غير قانوني، يصل مرحلة التشهير واستغلال الموقع في تمرير أجندة خاصّة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)