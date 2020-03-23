التاريخ: 23-مارس-2020
10 مشاهدة
قال حذيفة عبد الله مدير مكتب نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المُقال مبارك أردول، إنّ إنهاء التكليف جاء لرفض أردول سياسات مدير الشركة المهندس يوسف محمد أحمد.
وأَضَافَ حذيفة في تصريحٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ سياسات المدير العام تقضي بتمكين شركات الإسلاميين والمُوظّفين من منسوبي النظام السابق بالشركة لدرجة رفضه عمل لجنة إزالة التمكين، إضافةً لرفضه ومُعارضته للسِّياسات الجديدة بعد الثورة.
وأوضح حذيفة أنّ طاقم مكتبه سيتّخذ نفس الخطوة التي اتّخذها أردول، وقال إنّ مَوقفه مبدئي يتّسق مع الأهداف التي يعمل السُّودانيون والثورة من أجلها وهي إعادة هيكلة مُؤسّسات الدولة وتصفية مُؤسّسات النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب أردول: سياسات المدير العام تمكين شركات الإسلاميين ومنسوبي النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.