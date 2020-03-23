مكتب أردول: سياسات المدير العام تمكين شركات الإسلاميين ومنسوبي النظام السابق

قال حذيفة عبد الله مدير مكتب نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المُقال مبارك أردول، إنّ إنهاء التكليف جاء لرفض أردول سياسات مدير الشركة المهندس يوسف محمد أحمد.

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وأَضَافَ حذيفة في تصريحٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ سياسات المدير العام تقضي بتمكين شركات الإسلاميين والمُوظّفين من منسوبي النظام السابق بالشركة لدرجة رفضه عمل لجنة إزالة التمكين، إضافةً لرفضه ومُعارضته للسِّياسات الجديدة بعد الثورة.

وأوضح حذيفة أنّ طاقم مكتبه سيتّخذ نفس الخطوة التي اتّخذها أردول، وقال إنّ مَوقفه مبدئي يتّسق مع الأهداف التي يعمل السُّودانيون والثورة من أجلها وهي إعادة هيكلة مُؤسّسات الدولة وتصفية مُؤسّسات النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)