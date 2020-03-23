التاريخ: 23-مارس-2020
12 مشاهدة
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفَساد واسترداد الأموال بالمجلس السيادي الانتقالي أمس، قراراً بتشكيل لجنة تسيير فرعية لنقابة العاملين بمطار الخرطوم.
واستند القرار على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م، وقرار لجنة إزالة التّمكين رقم (3)، وضمّت اللجنة (17) عضواً لضمان تسيير الأعمال الضرورية للنقابة وعلى بعض الأنشطة المُهمّة والطارئة.
وأكد القرار بحسب صحيفة الصيحة، أهمية عمل اللجنة على حصر ومُراجعة ممتلكات وأصول النقابة كافّة، ومُراجعة العضوية وتجهيز الكُشوفات، وتعمل اللجنة على تمثيل النقابة في الحُدُود التي تُمكِّنها من الحفاظ على حقوقها، فَضْلاً عن التصديق على الفصل الأول والذي يحتوي على المرتبات والتزامات النقابة تجاه الغير والتي تكون مُثبتة بأوراقٍ رسميةٍ ومُعتمدةٍ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتشكيل لجنة تسيير لنقابة العاملين بالمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.