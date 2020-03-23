قرار بتشكيل لجنة تسيير لنقابة العاملين بالمطار

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفَساد واسترداد الأموال بالمجلس السيادي الانتقالي أمس، قراراً بتشكيل لجنة تسيير فرعية لنقابة العاملين بمطار الخرطوم.

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واستند القرار على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م، وقرار لجنة إزالة التّمكين رقم (3)، وضمّت اللجنة (17) عضواً لضمان تسيير الأعمال الضرورية للنقابة وعلى بعض الأنشطة المُهمّة والطارئة.

وأكد القرار بحسب صحيفة الصيحة، أهمية عمل اللجنة على حصر ومُراجعة ممتلكات وأصول النقابة كافّة، ومُراجعة العضوية وتجهيز الكُشوفات، وتعمل اللجنة على تمثيل النقابة في الحُدُود التي تُمكِّنها من الحفاظ على حقوقها، فَضْلاً عن التصديق على الفصل الأول والذي يحتوي على المرتبات والتزامات النقابة تجاه الغير والتي تكون مُثبتة بأوراقٍ رسميةٍ ومُعتمدةٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)