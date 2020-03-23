اتحاد الفنانين يدشن حملة توعية بالخرطوم

كشف رئيس اتحاد الفنانين الفنان عبد القادر سالم عن تنظيم الاتحاد لحملة توعية كبرى بمخاطر فيروس كورونا والوقابة منه. بمشاركة كبار الفنانين والشباب. Advertisements واضاف سالم بحسب صحيفة آخر لحظة ان الحملة تشمل مخاطبات بمواقف المواصلات، تبدأ من موقف جاكسون، اضافة الى اعمال فنية، مشيراً الى ان ذلك هو الدور الذي يجب ان تلعبه الفنون، باعتبار انها الاكثر تأثراً ووصلا للجمهور. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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