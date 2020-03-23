مقتل وجرح (3) في نزاع أهلي بشرق دارفور

قتلت امرأة وجرُح اثنان بينهما طفل أمس، في نزاع أهلي بإحدى المزارع بمنطقة عشيراية التابعة لمحلية ياسين بشرق دارفور.
ووقعت المُشاجرة بين شخصين حول أرض زراعية، تطوّرت بهجوم على مساكن المُواطنين، وتم حرق (18) قطية و(5) معاصر زيت و(4) طواحين.
وبحسب صحيفة الصيحة، أرسلت الأجهزة الأمنية بشرق دارفور، تعزيزات عسكرية مُشتركة من الشرطة والدعم السريع لاحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها، واتّخذت إجراءات وتدابير قانونية صارمة للقبض على المُتسبِّبين في النزاع.
وقال العمدة آدم أحمد، إنّ الأوضاع عادت إلى طبيعتها والوضع يمضي بصورة طيبة، ولفت لأهمية اتخاذ إجراءات قانونية لبسط الأمن والطمأنينة في قُرى وحلال وبوادي الولاية كافّة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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