(الله يضرهم كان ضرونا)

تضامنت الشاعرة نضال حسن الحاجمع حملة الشباب التوعوية بفيروس كورونا. وكتبت نضال قصيدة تحث فيها المواطنين بالابتعاد عن التجمعات، واتباع الارشادات الصحية، وهي بعنوان “الله يضرهم يا فاطنة كان ضرونا”.

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نضال دشنت بحسب صحيفة آخر لحظة الايام الماضية قناتها الخاصة على موقع يوتيوب عبر بث كواليس من تصوير حلقات برنامجها التلفزيوني “قهوتنا” ومجموعة من قصادئها الشهيرة، وقالت نضال ان القناة ستقدم كل جديد من نشاطاتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)