نصيحة من هدى عربي للجمهور

قدمت الفنانة هدي عربي عدة نصائح لجمهور صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للوقاية من وباء كورونا. Advertisements وكتبت هدى بحسب صحيفة آخر لحظة: “غسلوا يديكم .. اتذكروا عندكم ناس بتحبوهم عايزنهم بصحة جيدة ، ال ما خايف على نفسو يخاف على احبابو واهلو”. وجد المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد الصفحة الذين اشادوا بالمنشور وما جاء فيه من نصائح متمنين للفنانة مواصلة النجاح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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