تسيير رحلة إلى “كانو” خلال أيام لنقل أجانب عالقين بالسودان

كَشَفَت معلومات، أنه تمّ إجلاء نحو (1477) من السودانيين العالقين بمطارات العالم عبر شركات الطيران خلال فترة الـ(48) ساعة التي فتحت فيها السُّلطات مطار الخرطوم الدولي.

وحسب المعلومات، تمّ ترحيل (1492) من الأجانب العالقين بالبلاد، وتم خلال الفترة المُحَدّدة تسيير (13) رحلة من ضمن (14) بعد إلغاء إحدى الرحلات.

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وتوقّعت مصادر بحسب صحيفة الصيحة، أن تشهد الأيام المُقبلة تسيير رحلة أخرى لمدنية كانو النيجيرية لنقل أجانب عالقين بالسُّودان، وأكّدت المصادر استمرار تطبيق نظام صحي صارم في كل الرحلات الداخلية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)