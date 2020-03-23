مقتل شاب على يد مجهولين بكافوري

في حادثة بشعة اعتدت مجموعة مسلحة على المواطن محمد مختار ابنعوف مختار “20” عاما امس ببحري “كافوري” ضربا بساطور، مما ادى الى مصرعه في الحال، وذلك عندما حاول الجناة نهب مبلغ من المال كان يحمله المجني عليه ودخلوا معه في عراك بالايدي ومن ثم الاعتداء عليه بساطور.

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وقال ابنعوف محتار جد المجني عليه بحسب صحيفة آخر لحظة انهم دونوا بلاغا ضد مجهول بقسم شرطة بحري كافوري، وسارعت الشرطة في تحريك البلاغ فورا وتم القبض على ستة من المتهمين في الحادثة. يذكر ان اسرة الراحل تقيم في مدينة ود عشانا بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)