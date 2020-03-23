اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مقتل شاب على يد مجهولين بكافوري

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 23-مارس-2020

6 مشاهدة

مقتل شاب على يد مجهولين بكافوري

 

في حادثة بشعة اعتدت مجموعة مسلحة على المواطن محمد مختار ابنعوف مختار “20” عاما امس ببحري “كافوري” ضربا بساطور، مما ادى الى مصرعه في الحال، وذلك عندما حاول الجناة نهب مبلغ من المال كان يحمله المجني عليه ودخلوا معه في عراك بالايدي ومن ثم الاعتداء عليه بساطور.

Advertisements

 

 

وقال ابنعوف محتار جد المجني عليه بحسب صحيفة آخر لحظة انهم دونوا بلاغا ضد مجهول بقسم شرطة بحري كافوري، وسارعت الشرطة في تحريك البلاغ فورا وتم القبض على ستة من المتهمين في الحادثة. يذكر ان اسرة الراحل تقيم في مدينة ود عشانا بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب على يد مجهولين بكافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا