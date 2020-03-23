التاريخ: 23-مارس-2020
6 مشاهدة
في حادثة بشعة اعتدت مجموعة مسلحة على المواطن محمد مختار ابنعوف مختار “20” عاما امس ببحري “كافوري” ضربا بساطور، مما ادى الى مصرعه في الحال، وذلك عندما حاول الجناة نهب مبلغ من المال كان يحمله المجني عليه ودخلوا معه في عراك بالايدي ومن ثم الاعتداء عليه بساطور.
وقال ابنعوف محتار جد المجني عليه بحسب صحيفة آخر لحظة انهم دونوا بلاغا ضد مجهول بقسم شرطة بحري كافوري، وسارعت الشرطة في تحريك البلاغ فورا وتم القبض على ستة من المتهمين في الحادثة. يذكر ان اسرة الراحل تقيم في مدينة ود عشانا بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب على يد مجهولين بكافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.