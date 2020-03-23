سحب ملف متهمين بحرق منزل رجل

سحبت المحكمة العليا بالخرطوم ملف “4” متهمين من بينهم صبيان، يواجهون تهمة حرق واتلاف منزل رجل على اثر خلاف كان قد نشب بين والد احد المتهمين والشاكي بمنطقة سوبا، وذلك بعد ان تقدم ممثل الدفاع بمذكرة طاعنا في قرار محكمة الاستئناف ببحري وشرق النيل التي اعادت ملف الدعوى، ووجهت بسماع مزير من البينات حيث كانت محكمة الموضوع “جنايات سوبا”، قد برأت ساحة المتهمين من تهمة الاتلاف وامرت باطلاق سراح المتهمين فورا ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر.

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وتتلخص وقائع البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة ان الشاكي صاحب المنزل كان قد دون بلاغا اتهم في مضمونه المتهمين بحرق منزله باشعال النيران، وذلك اثر مشاجرة وقعت بين والد احد المتهمين استخدم فيها السلاح الناري مما ادى الى اصابتهما، الامر الذي دفعهم لحرق منزله، وتم القبض على المتهمين ودونت لهم الشرطة بلاغا تحت نص المادة “182” من القانون الجنائي المتعلق بالاتلاف، الا ان المحكمة توصلت من خلال البينات الى براءة المتهمين واخلت سبيلهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)