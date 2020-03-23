جوال السكر يقفز لـ(3.200) جنيه

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : اقتصاد 13 مشاهدة قال تاجر إجمالي سكر بسوق أمدرمان لمصادر أمس، إن هنالك زيادة في سعر السكر بالأسواق بسبب الترحيل، مبيناً أن سعر الجوال قفز لـ(3,200) جنيه بدلاً عن (3070) جنيهاً، متوقعاً بحسب صحيفة السوداني، زيادة حركة طلب على السكر خلال الفترة المقبلة لاقتراب شهر رمضان. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365) ++++++++

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