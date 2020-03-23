مطالبات باقالة وزير بتهمة انتمائه للنظام السابق

التاريخ: 23-مارس-2020
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طالبت مجموعة مناهضي الترتيبات الجارية لسد النهضة المعروفة اختصارا (ACGA) باقالة وزير الري، والذي وصفته بـ “الانقاذي” بجانب توجيه تهمة الخيانة الكبرى لرموز الناظام السابق، عمر البشير، اسامة عبد الله، سلمان محمد احمد سلمان، د. احمد الطيب، معتز موسى، د. عثمان التوم، د. سيف حمد، د. ياسر عباس، خضر قسم السيد.
وشددت المجموعة في بيان امس بحسب صحيفة آخر لحظة على ضرورة تكوين لجنة قومية فنية تشمل على كل التخصصات ذات الصلة وممثلين للاجهزة الامنية، للخروج بقرارات صحيحة تحفظ للسودان حقوقه وتحميه من مخاطر السد، وأكدت على عدم تنازل السودان عن كل حقوقه التاريخية والمائية، ووصفت المجموعة اداء اعضاء وفد الحكومة في مفاوضات سد النهضة بالهزيل، مما ادى الى تعريض البلاد لخطر الزوال من الوجود.
وشددت المجموعة على ضرورة تصحيح الوضع المائل والمخجل الذي لا يشبه السودان وثورته على حد قولها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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