إرجاء تغيير (يوناميد) في شمال دارفور

أجلت السلطات بولاية شمال دارفور والبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي “يوناميد” تغيير القوات الاممية بالولاية في الوقت الراهن، ووفقا لآخر لحظة فقد تم تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجمعات لتفادي جائحة كورونا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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