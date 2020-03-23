الحكومة تدعو إلى عدم الاستهتار بوباء “كورونا”

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة شددت الحكومة “الأحد” على ضرورة عدم التجمع والتجمهر غير الضروري والالتزام بكل الارشادات التوعية لمجابهة فيروس “كورونا”، ودعت إلى عدم الركون والاستهتار بوباء “كورونا” الذي يحتاج إلى وقاية دائمة، وقالت “لا نريد أن نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول”. Advertisements ودشن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح بحسب صحيفة السوداني، مبادرة الغرفة القومية للموردين لدرء جائحة “كورونا” في البلاد. وقال فيصل إن السودان كان من الدول السباقة في إجراءات التحوط بإغلاق المدارس والجامعات، مؤكداً ضرورة التوعية في هذه المرحلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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