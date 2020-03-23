وزير الدولة بالعمل المستقيل يشكو من التهميش ويتهم الوزيرة

التاريخ: 23-مارس-2020
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دفع وزير الدولة بالعمل والتنمية الاجتماعية د. استيفن أمين باستقالته من منصبه لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك. وتحصلت مصادر على التفاصيل الكاملة لاستقالة وزير الدولة بالعمل.
وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني، إن الوزير المستقيل وطيلة فترة وجوده بالوزارة لم يتم تسليمه أي ملفات للعمل فيها بجانب اعتذار وزيرة العمل لينا الشيخ المتكرر من تلبية طلبه بعقد اجتماع معها.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب استقالة الوزير تتمثل أيضاً في اعتبار وجوده بالوزارة “ديكورياً”، فضلاً عن تأكيده بأن الوزارة لا تزال تدار بأيادي الدولة العميقة. وأكد المصدر مغادرة الوزير إلى خارج البلاد وتكليف مكتبه بتسليم الاستقالة لمجلس الوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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