بحث عودة الخدمات لمشروع (حلفا الجديدة) الزراعي

الخليج 365 : التقى الدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية اليوم بمكتبه باللجنة التمهيدية لاستعادة اتحاد مشروع حلفا الجديدة الزراعي. وبحث اللقاء عودة الخدمات البيطرية وعمليات التحسين والتلقيح لتقديم الخدمات وحصر كافة الممتلكات والمحطات عقب انتهاء جائحة كورونا والاستنفار الصحي مباشرة . Advertisements من جانبه وعد الوزير بعودة الخدمات لمشروع حلفا الجديدة الزراعي. وناقش اللقاء مراجعة طرق الرعي التقليدي وإدخال العلف في الحظائر بطرق حديثه وتحسين السلالات وتشجيع المزارعين لتربية الحيوان والدواجن في مساحات محددة لتقديم الخدمات البيطرية بالاضافة إلى الاستفادة من بحيرة سدي نهر عطبرة وسيتيت لإقامة مزارع أسماك حديثة وكيفية إدخال مناحل لتربية النحل في المنطقة. وشدد اللقاء أن تتولى الوزارة تأهيل وتدريب الراغبين فيها ، ونقلت اللجنة للوزير إمكانية إقامة مزارع حديثة للدواجن بتسهيلات مع شركات ذات خبرة.

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