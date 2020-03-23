إقتصادي يطالب البنك المركزي بتبني سياسات نقدية متوازنة

الخليج 365 :

طالب بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم البنك المركزي بتبني سياسات نقدية متوازنة بغرض ترقية وتطوير النظام النقدي وتوسيع دائرة الشمول المالي بالبلاد.

وشدد الجاك فى تصريح (لسونا) على ضرورة حفز وتشجيع صادرات البلاد الى الأسواق الخارجية مع إحكام الرقابة على إدارة الإيرادات من العملات المحلية والصعبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي داعيا الى تسعير الصرف مع فعالية الرقابة على النظام المصرفي بصورة تمكنه من تنفيذ السياسة النقدية على الوجه المطلوب .

ونوه بضرورة مناقشة التحديات الكلية التي تجابه القطاعات المنتجة وقطاعات الخدمات وسبل حلها فى إطار البرنامج الاسعافي من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد خاصة فى القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والتعدين والخدمات بالتركيز على قطاع النقل والمواصلات كأولوية قصوى وعاجلة للمواطن والدولة .

وأعرب عن أمله فى أن تكون مقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي القادم أساسا وأرضية صلبة لإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون لإحداث الإصلاح الإقتصادي الشامل وتهيئة المناخ للانتعاش والنمو الاقتصادي للعبور بالبلاد الى بر الأمان .