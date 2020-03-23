حي العرب بورتسودان يستأنف قرار اللجنة المنظمة في شكوتيه ضد الهلال والمريخ

الخليج 365 : قام نادي حي العرب بورتسودان( السوكرتا) باستئناف قرار اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم رسميا بحسب ما كشف عنه سكرتير النادي النور طه باشري بعد تسلمهم قرار المنظمه وتسلمت الامانة العامه الاستئناف تمهيدا لتقديمه للجنة الإستئنافات للنظر فيه بعد سداد الرسوم المقرره

وبحسب مصدر فان العرب يرى بان المنظمة اصدرت قرارها بناء على استفسار من اتحاد الخرطوم المحلي وكان ينبغي أن تخاطب السجل المدني لمدها بالمستندات الاصلية مؤكدين ثقتهم في لجنة الإستئنافات لانصافهم

الجدير بالذكر أن العرب اشتكى ناديا الهلال والمريخ وطالب بالنقاط الثلاثه متهما الثنائي بالتزوير في مستندات تسجيل لاعبين بالشباب هما طبنجه ودفع الله. المادة السابقة ضربت ليك بالغلط (١).. بقلم سهير عبد الرحيم

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