شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر عالي الثقة ان السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال قد عقد اجتماعا في الساعات الماضية مع بعض رجالات تنظيم عزة،الهلال أكد فيه ضرورة الاستعداد العالي لخوض الانتخابات التي ستجري في يوليو المقبل لاختيار مجلس إدارة نادي الهلال وأشار مصدر الي أن،رئيس الهلال قال انه مصمم علي خوض تنظيمة للانتخابات وكشف مصدر عالي الثقة ان اجتماع سوف يعقد اليوم مع لجنة العضوية لمراجعة الكشف ووضع ترتيبات الحملة الانتخابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على تفاصيل إجتماعه أمس.. الكاردينال يبدأ حملتة الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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