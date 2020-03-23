شيبوب يصل الخرطوم وينشر فيديو بعد وصوله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاد لاعب وسط الهلال السابق ونجم سيمبا التنزاني الحالي شرف شيبوب الي الخرطوم بعد توقف الدوري التنزاني بسبب تفشي فايروس (كورونا) ويراقب اللاعب حسب ما علمت (سودانا فوق ) الموقف في الخرطوم،مع اقتراب نهاية عقده مع سيمبا بنهاية الموسم الحالي ويدرس شيبوب عدة خيارات لمواصلة مشواره الاحترافيبالاستمرار مع سيمبا او العودة الي بيته القديم ونشر شيبوب فيديو له علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يشير الي التزامه المنزل وممارسة بعض التدريبات الرياضية.

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