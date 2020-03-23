ندرة وإرتفاع في أسعار الأسمنت بالأسواق

الخليج 365 :

أفاد بعض تجار الأسمنت والسيخ ببحري (السوداني) أمس بحدوث زيادة في طن الأسمنت نتيجة توقف ثلاثة مصانع وضعف الإنتاجية بحجة تذبذب التيارالكهربائي ، فيما يشهد السيخ استقراراً في الأسعار.

وقال تاجر أسمنت ببحري فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني) ، إن هنالك ارتفاعاً في الأسمنت وندرة في حجم العرض بالأسواق بسبب حدوث فجوة.

ووصف حجم العرض والقوى الشرائية بالضعيفة بسبب كورونا، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة وبربر قفز إلى (21)ألف جنيه، كاشفاً عن استمرار توقف الثلاثة مصانع السلام –التكامل – الشمال ، مشيراً إلى إغلاق الحدود والمعابر بسبب فيروس كورونا ما أدى لمنع دخول أسمنت “قنا ” المصري للأسواق مما انعكس سلباً وأحدث ندرة في سلعة الأسمنت بالأسواق فضلاً عن تسبب أزمة الجاز في حدوث ندرة في الترحيل من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك، وقال إن هنالك استقراراً في أسعار السيخ وسعر الطن يتراوح ما بين (80-75) ألف جنيه.