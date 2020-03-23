الشرطة تطوق مسجد عبد الحي يوسف لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضربت قوة كبيرة من الشرطة طوقا أمنياً على مسجد الشيخ “عبد الحي يوسف” بحي جبرة جنوب الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن معلومة رصدتها الشرطة تشير إلى مساع لمجموعات تخطط لتحركات مريبة تصاحب انطلاقة مواكب احتجاجية تنطلق من داخل مسجد عبد الحي بمنطقة جبرة، فأرسلت الشرطة قوات على متن سيارات طوقت المسجد لمراقبة الحركة بداخله حسب المعلومات الواردة لديها بشأن تسيير مواكب أو تظاهرات تتخللها تحركات أخرى لتلك المجموعات عقب صلاة الفجر. المادة السابقة توقعات بحدوث إنخفاض في أسعار السلع المقالة القادمة خبازون : الوزن الجديد تعجيزي وغير مقبول

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