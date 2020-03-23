ثمان حالات اشتباه اصابة بفيروس كورونا بدارفور…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجلت اللجنة العليا لمواجهة تفشي فايروس (كورونا) بولاية جنوب دارفور، غربي السودان، الأحد 8 حالات اشتباه اصابة بالمرض بينها اثنين وسط جنود مصريين يعملون لحساب البعثة الأممية الأفريقية المختلطة في دارفور (يوناميد).

ووفقًا لصحيفة سودان تربيون، قال مدير عام وزارة الصحة بالولاية محمد ادريس في تقرير للجنة إن حالات الاشتباه التي سجلت لإثنين من الجنود المصريين الذين وصلوا الولاية الشهر الماضي بجانب أحد الكوادر الطبية الذي كان يرقب حالتهم الصحية علاوة على خمسة آخرين ممن خالطوهم في الحجر الصحي بمعسكر البعثة بمدينة كاس الواقعة على بعد 84 كلم غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأفاد ان الوزارة ارسلت عينات من الفحوصات الى المعمل القومي بالخرطوم (إستاك) لمزيد من الفحص.

ودعا ادريس المواطنين الى الالتزام بالموجهات والبقاء في المنازل، لافتا الى ان امكانيات الولاية لا تسعفها لمواجهة المرض.

وطالب ادريس حكومة الولاية بفض التجمعات في كل مناجم التعدين الاهلي عن الذهب واغلاق الاسواق وجميع مداخل المدينة وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، والاستعانة بالقوات الحكومية في تطبيق الموجهات الصحية كما طالب حكومة الولاية بترتيب مكان جيد للعزل الصحي