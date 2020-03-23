تجار : لا أثر لإغلاق الحدود على وفرة السلع

الخليج 365 :

أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، حدوث وفرة في السلع الضرورية بالأسواق، موضحين أن حركة السوق حالياً عادية.

وقال تاجر أحمد النو لـ(السوداني) بسوق بحري أمس، إن هنالك وفرة في السلع الضرورية بالأسواق ووجود مناديب للشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الدولار وإغلاق الحدود وطالب بتفعيل وتنشيط الجمعيات التعاونية بالأحياء.

وأضاف تاجر بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله أن كل سلعة لها بديل في حال حدوث ندرة وخاصة السلع الأساسية ، مؤكداً إنسياب الحركة التجارية بصورة عادية جداً عقب إغلاق الحدود، وأضاف أن السلع خلال هذه الفترة متوفرة بالأسواق ، مضيفاً أن الفيروس العالمي سيؤثر على الاقتصاد عالمياً والحركة التجارية.

وقال تاجر بالسوق العربي أحمد يحيى لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك زيادة في أسعار السلع خلال الفترة الحالية وتضاعفت مع ظهور الفيروس بالعالم ، مبيناً أن سعر كيلو شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً قفز لـ(200) جنيه فيما قفز زيت الفول عبوة (36) لتراً (3,400) جنيه أما سعر الرطل (100) جنيه وكيلو العدس (100) جنيه، متوقعاً حدوث زيادة في الأسعار، وقال أحمد إن سلع رمضان من الإنتاج الجديد لم تطرح بالأسواق إلى الآن وهنالك زيادة في بعض أصناف السلع القديمة الموجودة بالسوق.