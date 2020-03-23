العقل يقول كردنة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• قبل كل شي لستُ من أنصار الكاردينال أو حاشيته.

• كما أنني لا أعرف التطبيل للإداريين.

• في الهلال لا نعرف غير كلمة الحق.

• اذا أخطأ الاداري نقول له أخطأت .. وأذا أصاب نقول له أصبت.

• الخلاصة اقترب موعد نهاية دورة مجلس الهلال الحالي.

• الذي يقوده اشرف الكاردينال.

• واذا تم اجراء تقييم للفترة التي حكم فيها الكاردينال الهلال.

• نجد انه حقق نجاح منقطع النظير في ملف المنشآت.

• بينما لم يحالفه التوفيق في ملف فريق الكرة بالنادي.

• رغم التعاقد مع جيش جرار من المدربين والمحترفين الأجانب.

• من مختلف الجنسيات الموجودة في الكرة الارضية.

• رغم هذا الاخفاق إلا ان الهلال ظل يتواجد بإستمرار في مراحل متقدمة في البطولات الافريقية.

• سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

• ويظل تقييم فريق الكرة خلال فترة الكاردينال أمر خاص بالفنيين.

• خلال عهد الكاردينال إختفت ظاهرة المديونيات التي كانت تحاصر النادي .. الي جانب متأخرات اللاعبين.

• ومن وجه نظري فإن الرجل لم يبخل على النادي .. وكانت هناك أخطاء خلال مسيرته مع الهلال .. فهذا امر طبيعي وكلنا بشر.

• خلال الايام الماضية كثر الحديث حول انتخابات الهلال القادمة.

• بإعلان عدد من الأسماء ترشحها للرئاسة.

• اذا عقدنا مقارنة بينها وبين الكاردينال من ناحية الامكانيات المادية .. سنجد ان كفة أشرف هي الأرجح.

• ومكابر من يقول غير ذلك.

• كرة القدم في الوقت الحالي أصبحت طاردة بسبب الصرف المالي العالي.

• وهناك العديد من الاداريين رفضوا مواصلة العمل بسبب المال.

• لذلك فإن صاحب العقل يُميز.

((صمت اخير))

• ربِ نسألك العافية لسوداننا الحبيب.