شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• قبل كل شي لستُ من أنصار الكاردينال أو حاشيته.
• كما أنني لا أعرف التطبيل للإداريين.
• في الهلال لا نعرف غير كلمة الحق.
• اذا أخطأ الاداري نقول له أخطأت .. وأذا أصاب نقول له أصبت.
• الخلاصة اقترب موعد نهاية دورة مجلس الهلال الحالي.
• الذي يقوده اشرف الكاردينال.
• واذا تم اجراء تقييم للفترة التي حكم فيها الكاردينال الهلال.
• نجد انه حقق نجاح منقطع النظير في ملف المنشآت.
• بينما لم يحالفه التوفيق في ملف فريق الكرة بالنادي.
• رغم التعاقد مع جيش جرار من المدربين والمحترفين الأجانب.
• من مختلف الجنسيات الموجودة في الكرة الارضية.
• رغم هذا الاخفاق إلا ان الهلال ظل يتواجد بإستمرار في مراحل متقدمة في البطولات الافريقية.
• سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.
• ويظل تقييم فريق الكرة خلال فترة الكاردينال أمر خاص بالفنيين.
• خلال عهد الكاردينال إختفت ظاهرة المديونيات التي كانت تحاصر النادي .. الي جانب متأخرات اللاعبين.
• ومن وجه نظري فإن الرجل لم يبخل على النادي .. وكانت هناك أخطاء خلال مسيرته مع الهلال .. فهذا امر طبيعي وكلنا بشر.
• خلال الايام الماضية كثر الحديث حول انتخابات الهلال القادمة.
• بإعلان عدد من الأسماء ترشحها للرئاسة.
• اذا عقدنا مقارنة بينها وبين الكاردينال من ناحية الامكانيات المادية .. سنجد ان كفة أشرف هي الأرجح.
• ومكابر من يقول غير ذلك.
• كرة القدم في الوقت الحالي أصبحت طاردة بسبب الصرف المالي العالي.
• وهناك العديد من الاداريين رفضوا مواصلة العمل بسبب المال.
• لذلك فإن صاحب العقل يُميز.
((صمت اخير))
• ربِ نسألك العافية لسوداننا الحبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر العقل يقول كردنة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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