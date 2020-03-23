إرتفاع في اسعار السكر وسعر جديد للجوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال تاجر إجمالي سكر بسوق أمدرمان لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة في سعر السكر بالأسواق بسبب الترحيل ، مبيناً أن سعر الجوال قفز لـ (3,200) جنيه بدلاًعن (3070) جنيهاً، متوقعاً زيادة حركة طلب على السكر خلال الفترة المقبلة لاقتراب شهر رمضان .

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