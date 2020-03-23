الجوهرة الزرقاء تحملت الكثير من العبء عن الكاردينال.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ مطبات خطيرة تجاوزها الكاردينال لإكمال دورته ،،

▪︎ العضوية والجمعية العمومية ما عادت صاحبة الدور في الحراك الهلالي

▪︎ الخروج من مجموعات الابطال هل هو تراجع في مستوى الهلال ،،،!؟

▪︎ فرق ذات شنة ورنة لحقت بالهلال وودعت الابطال ،،

▪︎ في انتظار قرارات لجنة التحقيق في المريخ ،،!!؟

▪︎ تسوية الهلال وتفاصيلها مع الاباتشي كانت مفاجئة للكثيرين ،،

▪︎ لجنة المنتخبات يجب ان تكون اكثر انضباطا ،،

▪︎ برقو والمدرب الكل يرمي بالكرة في ملعب الاخر ،،،،!!؟

▪︎ مخاوف من عودة الطاقم الفني للمنتخب لبلاده ،،!؟

▪︎ السوكرتا يخسر شكاوي القمة والفرسان في السليم ،،

▪︎ هلال التبلدي هل يحسم الممتاز في المركز الثاني ،،!!

▪︎ الفارق بين الهلال المتصدر والمريخ يمكن ان بتوسع ل ٩ نقاط في هذه الحالة !!؟

▪︎ الوقاية خير من العلاج سلاحنا الفتاك في وجه الكورونا ،،!؟

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# الكورونا فرضت نفسها كنجم للأسبوع في كل الدوريات العالمية وهي تنجح في إيقاف النشاط الكروي ، بل تكبد الكثير من الاتحادات الدولية والإقليمية والأندية الكثير من الخسائر

والمهم في النهاية سلامة البشر لا تقدر بثمن ، برغم العديد من الأرواح التى حصدت ،،

ومشكلة الكورونا انه لم يوجد لها علاج بعد ، وكل ما يثار اجتهادات ،،

ولكن العلاج الناجع في الوقاية ، والمقولة الشهيرة انها افضل من العلاج او خير من العلاج على أساس ان الانسان يحمى نفسه ، ولكن مشكلتنا نحن بالذات اننا لا نكترث للمخاطر ولا نهتم ، بل ان الكثيرين مالوا لجانب الطرف والنكات وغيره والناس تموت من حولنا ،،،

والمشكلة ان الوقاية لا تكلفنا شيء وفي المتناول. لكن مشكلتنا نحن حتى في ساعات الجد لا نتخلى عن عاداتنا ومجاملاتنا ،،اعتقد هناك عشرة تنبيهات او تحذيرات لو التزمنا بها فسنكون في السيف صايد في السليم ،،

_ وأولها الالتزام بمنازلنا ، حجر صحي ذاتي ، بمعنى الا نختلط بالآخرين حتى لا ننقل العدوى او تنتقل لنا ،،

– ثانيا اتركوا المصافحة ، وبطبعنا في العمل او المنزل او دور العبادة ، يتحرج البعض عندما يقابل شخص يعرفه ولا يسلم عليه ، ونقول للضرورة احكام ،،،

– ثالثا ابتعدوا عن التجمعات وهذه ايضا تدخل بي اطار المجاملات سواء أفراح او أتراح ، مجاملات بالكوم ، وحفلات وغيره دون اكتراث لأي محاذير ،،

– رابعا اغسلوا الأيدي باستمرار ، بالصابون والمطهرات لانها عرضة وتناول اي شيء وتحمل الكثير من المايكروبات ،،خاصة لمن لا يلتزموا بأولا وثانيا وثالثاً وغيرها ،،،

– خامسا التزود بفايتمين سي يوجد في الكثير من الأغذية. لكن اسهلها الليمون والبرتقال وفي النهاية ان تكون هناك مناعة للجسم في حال هجوم الفايروس ،،

– سادسا شرب الماء الدافئ ولا اريد ان أقول الساخن لانه يمكن ان يقتل الفيروس او الجراثيم قبل دخولها الجسم ،، طبعا بجانب فوائد اخرى طبية كثيرة للمعدة ،،

– سابعا تسخين الأكل والخبز قبل الأكل ، وطبعا لانها معرضة ومعروف ان النار تقضي على الجراثيم وتبقي الأكل والخبز في وضع صحي ،

– ثامنا التشمس ، الفيروس لا يعيش في السخانة ، كما ان الشمس مهمة لتطهير الملابس

– تاسعا تحاشي ملامسة الأسطح بكافة أشكالها ، سواء حديد او خشب او بلاستيك وغيرها من معادن وأدوات ،،

– عاشرا العطس في مناديل او اتجاه الكوع ، لن نتحدث هنا عن الكمامات لانها أصبحت من الكماليات ، والواحد حقيقة يستغرب للبعض والذي جعل منها تجارة رابحة في استغلال لظروف العباد ، ليتني لو كنت مستطيعا لاشتريتها ووزعتها مجانا ، حتى في مثل هذه الظروف يتعلق البعض بالدنيا ، فكروا في الآخرة ، اكسبوا رصيد للآخرة ،،،ماذا نقول هل هي تجارة الموت ،،،معقولة في ناس كدا ،،،حسبي الله ونعم الوكيل منهم ،،،!!

تقريبا عشرة نقاط ليست صعبة وفي المتناول ، ويمكن لأي شخص ان يحقق الدرجة الكاملة عشرة من عشرة ،،

تحصنوا ، ولنق أنفسنا حتى لا يحدث بعدها الندم ،،،

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لحن الختام

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# لا احد ينكر انجاز الكاردينال وبناء الجوهرة الزرقاء او تأهيلها لتطل بصورتها الزاهية التى هي عليها ،،

والحق يقال ان الجوهرة الزرقاء تحملت عن الكاردينال الكثير من العبء والمشاكل والمطبات في مسيرته مع الهلال ،،وشفعت له ،،

المشاكل الإدارية وتصدع المجلس ونشاط المعارضة وعديد الطعون ،،خروج الهلال من البطولات وسياسات التسجيلات والتعاقد مع المدربين واحداث الشغب بعد الخسارة من المريخ وكذلك الوداع امام الاهلي القاهري وعقوبات الكاف وقبلها طبعا ضياع المحترف مبومبو وحتى بعد التخدير والتبشير بعودته لم يأتِ ،،

ثم كانت احتفالية التكريم وما شهدته من معارضة صارخة وعلنية

وأخيرا الاعتصام من قبل اولتراس الهلال وانضمام مجموعات هلالية عديدة

في النهاية ومع كل هذا وصل لنهايات فترته ونراه يعلن رغبته في الترشح من جدبد ، فهل يتجاوز هذه المرة مطب الجمعية العمومية ، برغم ان لا أعضاء الجمعية قادرون على التحكم في المجلس المنتخب ولا حتى محاسبته ، الكلمة الان أصبحت لجماهير الترسو التى تشجع وتعبر عن رأيها وموقفها ، تارة بالهتافات وأخرى باللافتات وان شئت قل بالشغب الذي حدث اكثر من مرة وعرض الهلال الى ما تعرض لها من عقوبات مالية وحرمان من جماهيره ولا ننسى خصم ٦ نقاط وفقدان نجوم ومواهب بي التسجيلات وغيره ،،،

اي محلس قادم غير قادر على حمل امال وآلام وتطلعات هذه الجماهير لن يصمد والجماهير لن تسكت ولت تقف مكتوفة الأيدي ،،

# الهلال تاهل هذه المرة لمجموعات الابطال وواجه فرق كبيرة وذات وزن وشيء طبيعي ان تتأهل على حسابه لان الفرق شاسع بيننا وبينهم سواء في التصنيف او الإمكانيات او حتى التأثير الافريقي وميل الحكام وغيره من أمور فنية تدريبية ومحترفين ومع هذا نقول بان الهلال حقق إنجازا ونجاحا اذا كان في المرة السابقة ودع مبكرا ولعب في الترضية ليتأهل لمجموعات الكونفدرالية وان كان بعدها وصل لربع النهائي وودع على يد النجم ولكن الابطال في النهاية كمجموعات لا يمكن ان يقارن بربع نهائي الكونفدرالية ،،

المطلوب اذا مواصلة القفزة من جدبد والمشاركة في الابطال وتخطي المجموعات وليس العودة القهقري للخلف او الوراء ،،

بالمناسبة بلوغ الهلال لمرحلة المجموعات ومع الحافز الدولاري وسعر الصرف اعتقد انه مبلغ طائل لا يقل عن العشرة مليار جنيه ، من المفترض ان تكون داعمة بقوة للتسجيلات ،،ونتمنى ان يواصل الهلال ويستثمر في الابطال ولن يندم على دولار واحد سخره لمدرب كفء او محترف بمعنى محترف ،،،

# فرق مثل مازيمبي وصن داونز والنجم والترجي لم تصمد في ربع النهائي انهزمت وودعت ولحقت بالهلال ، ومن الطبيعي ان تعيد الكرة مجددا ، وبرغم ميزانياتها الضخمة ومحترفيها الكبار الا انها ودعت وحتما ستعالج الإشكاليات وتعود أقوى مما كانت ، نتمنى ان يواكب الهلال الطفرة ويلحق فريقه قبل ان يلحق بالمريخ في التمهيدي ،،

# الخبر الذي تميزت به الجوهرة الرياضية بالامس حول التسوية التى حدثت لمحترف الهلال عماد محسن صدمت الكثيرين من كل النواحي، اولا ان مرتب اللاعب يقارب الخمسة عشر الف دولار ، اعتبره الكثيرون مبالغ فيه ، الامر الثاني موضوع التسوية مرتب اربع شهور دون ان يستلم منه شيئا وارجيء الامر حتى تنجلى الامور من احداث الكورونا ،،،

نخشى ان يطول أمد اللاعب ونخشى ان نعود لمربع الفيفا من جدبد ،،قال البعض طالما ان اللاعب لم يستلم شيئا فلماذا العجلة في المخالصة واللاعب أساسا مقطوع في السودان لقفل المطار ،،،

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الحالة

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# لجنة المنتخبات وهي تنشد من الآخرين الانضباط يجب ان تكون اكثر انضباطا ،،وتمثل ذلك في تجاوز قرار لجنة طوارئ وزارة الصحة بخصوص تعليق النشاط الرياضي ، اللجنة واصلت معسكر المنتخب وبعد توجيهها بالخميس من قبل الوزارة لم تنصاع وأجرت تقسيمة داخلية صباح الجمعة ، وبعدها انصاعت لكن رئيس اللجنة تمادى وكسر الحظر بعقد مؤتمر صحفي وهو نوع من التجمعات ، يقال ان الوزيرة طالبت الاتحاد بالتحقيق معه ،،

الامر يرتبط بكارثة صحية لا تقبل المساومة او المخاطرة بأرواح البشر ،،

الامر لا علاقة له بتدخل فني لانها لم تتدخل في اختيارات خالد بخيت ولا في التشكيلة او طريقة اللعب ،،

في الأخبار ان المدرب الفرنسي يريد السفر لبلاده وكلنا يعرف موقف الفيروس في فرنسا ، كثيرون يرون في سفر المدرب لو تم فيه خطورة على المنتخب بعد عودته اذا قدر للنشاط ان يستمر والبرمجة الافريقية تتواصل ،،،

وبعد فض المعسكر وتبرير برقو وضح التناقض او الزوغة من المطب ، سبق ان قال المدرب ان استمرار المنتخب قرار اداري ، وهاهو برقو يقول ان فض المعسكر قرار الجهاز الفني ،،!!؟

لنفرض ان المدرب طالب باستمرار تمارين المنتخب هل سيستمر ، نفهم انه ما سائل في قرار الوزيرة ووزارة الصحة وحالة الطوارئ القائمة في كل الدنيا ام ماذا ،،!!؟

# في المريخ سوداكال حرك الساكن ، والاتهامات والتجاوزات وصلت حتى لمقدم عقد الزلفاني الذي ظهر في مديونيات سوداكل والمدرب يقول انه لم يستلم مليما ، وهناك لجنة تحقيق كونت حول العديد من الاستثمارات والعقود والتصرفات من لجنة الاستثمار دون علم المجلس وحتى امين الخزينة المكلف او المعين عبدالصمد لم يسلم ،،،

الكل في انتظار قرارات لجنة التحقيق ،،

# زوبعة حي العرب وشكاويه في القمة كلها طلعت فالصو ، الان طبنجة ودفع الله من حقهما المشاركة مع فريقيهما ،،وباب الاستئناف مفتوح لحي العرب الذي أحبط قاعدته وجماهيره وأعطاها أمل ،،،

ورفضت شكاوي عدد من فرق الممتاز في نجم الاهلي دومينك ، ليصبح الفرسان في السليم مع موقفه المتحرج من أساسه ،،

# تحليلات هنا وهناك تقول بان بطولة الممتاز للهلال لا محالة في حال إكمال الممتاز ، وهذا ايضا معناه ان هلال الابيض يمكن ان يحل ثانيا ، بمعنى فوز الهلال على المريخ وفوز هلال الابيض على المريخ ، هذه المباريات هي مربط الفرس خاصة وان الهلال الان متقدم على المريخ بثلاث نقاط ، مع فوز الهلال على المريخ وخسارة المريخ من التبلدي يمكن ان يصل الفارق لتسع نقاط ، وتحسبا يمكن ان نضع للهلال فقدان نقاط من الفرق الاخرى حتى ولو من بينها هلال الابيض فان كفة الهلال ستكون هي المرجحة ، وفي هذه الحالة يمكن ان يكون المريخ ثالثا ، والأمل رابعا ً،وغدا نتوسع في التحليل مع الفرق المهددة ايضا ومن يسقط مباشرة في حال اكتمال المنافسة ،،