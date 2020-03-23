عاجل| 17.7 مليون دولار لتمويل مشروع تعليمي جنوب السودان‎

الإثنين 23 مارس 2020

كتب وكالات

وافق بنك التنمية الأفريقي على تمويل بقيمة 17.7 مليون دولار أمريكي لصالح أول مشروع اجتماعي في جنوب السودان منذ عمل البنك في البلاد عام 2012.



وبحسب بيان صدر اليوم عن البنك، من المنتظر أن يؤدي هذا المشروع إلى زيادة فرص التحاق الأطفال بمرحلة التعليم الأساسي المتطور في ولايات: أعالي النيل والوحدة وجونقلي وشرق الاستوائية ومناطق أخرى.

ووفقا لبنك التنمية الأفريقي، فإن المشروع سيسمح لنحو 30 ألف طفل بالالتحاق بمرحلة التعليم الاساسي من خلال إعادة تأهيل وتوسيع 35 مدرسة ابتدائية وتعزيز قدرات ألفي معلم وإعادة تأهيل معهدين وطنيين لتدريب المعلمين و10 مراكز تعليمية أخرى في المناطق المشمولة بالمشروع.

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كما سيدشن المشروع مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلا عن توفير الأثاث والمواد التعليمية وبناء القدرات من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية في المرحلة الابتدائية.

يشار إلى أن احتدام النزاع في جنوب السودان كان له تداعيات خطيرة للغاية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهدد البنية التحتية للخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم، فقد بات أكثر من 2.2 مليون طفل في جنوب السودان خارج منظومة التعليم.

من جانبه، قال المدير المحلي لبنك التنمية الأفريقي في جنوب السودان بنديكت كانو: "إن التعليم ليس فقط محركا قويا للتنمية وأحد أقوى الأدوات للحد من الفقر وارساء السلام والاستقرار، بل أنه يعد أيضا مفتاحا لإنهاء الصراعات".

وأضاف: "إعادة بناء الأنظمة التعليمية ينطوي على أهمية بالغة لاسيما في حالات الصراع وهشاشة الأوضاع في مناطق الصراعات لأنه سيساعد على توفير الأمن وتسهيل إرساء السلام وتعزيز المرونة وانفتاح المجتمع"، معربا عن تفاؤله بأن المشروع سيساعد على إحداث التغيير والاستقرار اللذين تحتاج إليهما الأجيال القادمة في جنوب السودان.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2012، ضخ بنك التنمية الأفريقي أكثر من 160.55 مليون دولار في شكل مساعدات تنموية عبر مختلف القطاعات لصالح جنوب أفريقيا أحدث دولة في القارة السمراء.