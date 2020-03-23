عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 23 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

مصرع امرأة وحرق منازل في هجوم مسلّح على قرية بـ شرق دارفور

المفوضية القومية لحقوق الإنسان تدعو لإعلان عطلة رسمية لمدة أسبوعين

تعديلات بوزارة الطاقة تبعد أردول من الشركة السودانية للموارد المعدنية

المجلس الأعلى للسلام يقرّر مشاركة أهل المصلحة بجنوب كردفان والنيل الأزرق في التفاوض

الصحة : خروج 31″ حالة اشتباه بـ كورونا من مركز العزل

قيادي بالحرية والتغيير : التحالف أكثر استقرارًا رغم التباينات الداخلية

الثروة الحيوانية تخطّط لتأهل مواعين الصادر وتوفير الخدمات البيطرية

الوطن

“الوطن” تكشف تجاوزات شركة (السبيكة) في العهد البائد

هجوم عصابات مسلحة على عمارة الذهب بالخرطوم

الصحة العالمية: السودان “في وضع الخطر” أمام “كورونا”

آخر لحظة

مفاجأة .. قيادي إسلامي يسلِّم نفسه للسُلطات

تحذيرات من مغادرة المنازل وإيقاف بائعات الشاي

إغلاق سوق القضارف بالقوة الجبرية

(13) حالة اشتباه بكورونا وخروج (31) من العزل

الحركات تتمسك بقواتها حتى نهاية الفترة الانتقالية

صوت الأمة

(13) حالة إشتباه بـ (كورونا) في الخرطوم والحكومة تحذر من الإستهتار

صوت الأمة تكشف أسباب إعتذار أردول عن منصب مستشار بشركة المعادن

مستوردو المواد الغذائية: الموقف مؤمن ولن تكون هناك فجوة

صلاح مناع: اجتمعت بالبرهان و “سأكشف ما دار حال تمت إقالتي”

إيقاف مؤقت لـ “بائعات الشاي” بسبب (كورونا)

الجريدة

اختفاء (60) مليون من وزارة المالية بالخرطوم

الشيوعي: قوى التغيير ستظل موحدة حتى نهاية الفترة الانتقالية

(الجريدة) تكشف أسباب إقالة أردول

الدار

أحداث دامية بالسوق العربي ومقتل مواطن جنوبي

زوجة تنهي حياتها باطلاق النار على نفسها ببندقية كلاش

(13) حالة اشتباه بكورونا بمركز عزل الخرطوم وخروج (31)

محاولة اغتيال سلفا كير اثناء سير موكبه الرئاسي

تصاعد جديد لاسعار العملات و(120) جنيه للدولار

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان تربية وتقنية للأساس وعلوم عسكرية للثانوي

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السوداني

وزير يدفع باستقالته لحمدوك

الصحة العالمية: السودان في وضع الخطر

الشرطة تطوّق مسجد عبد الحي يوسف

قيادي بقوى الحرية والتغيير: تنظيمات سريّة تسعى إلى تفكيك لجنة إزالة التمكين

نظاميون يتهجمّون على منزل صحفي ويعتدون على نجله

الدولار يصعد إلى رقم قياسي ويسجّل 120″ جنيهًا

السوداني الدولية

الغموض يكتنف مصير سلفا كير

(السوداني الدولية) تضبط فساداً في توزيع الجازولين

حمدوك يجتمع بالمزارعين

الصيحة

اتّجاه لتشكيل محاكم خاصة لمسؤولي النظام المخلوع

الصيحة تنشر خفايا إعفاء أردول

رفض لقرار احتكار القمح ومزارعون يلوّحون بالتصعيد

شركات أمريكية تدخل مشاريع البنى التحتية بالخرطوم

جدل بسبب حذف البسملة من أوراق امتحانات

مسؤولون: الإنقاذ منعت الاستثمار في الحديد وحجزت مساحات لنافذين

الصحة: خروج 31″ من العزل وتبليغ صفري بالمعابر

المواكب

النائب العام: محاكمة البشير داخليًا تحتاج لمدينة متكاملة

بعد تحقيق المواكب ..اتجاه لمصادرة أبراج المخلوع لصالح الحكومة

مجلس السلام: إشراك أهل المصلحة من المنطقتين في التفاوض قريبًا

13 حالة اشتباه بـكورونا في الخرطوم وإخراج 31″ من العزل

وزير الأوقاف لـلمواكب : الوضع الصحي لا يستدعي إغلاق المساجد

مصادر تؤكّد تعيين أردول في منصب أرفع من وظيفة مستشار

الجبهة الثورية: تصريحات قحت عن تشكيل التشريعي لا تعنينا

الشيوعي يدرس إعادة المفصولين

المهدي: إقالة مناع استهداف لحزب الأمة

المواكب توثّق لفساد الدعوة الإسلامية بالمستندات

عفاف حسن أمين: أنا الكلاب بتخاف مني والعين بتضربني في فم المعدة

حكايات

السجن عامًا للمتهربين من فحص كورونا

الشيوعي: شلة وراء التعيينات..وأردول يرفض التقريشة

أديب يطلب الإفراج عن متهمين بالقتل بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية: السودان معرّض لخطر كورونا

استقالة وزير الدولة بالعمل بسبب لينا الشيخ

200 مليون من اتحاد أصحاب العمل لمجابهة كورونا

أزمة بين الجبهة الثورية ونداء السودان

الانتباهة

فريق الـ FBI يعود لأمريكا لتحيل أدّلة محاولة اغتيال حمدوك

حجز 13″ حالة اشتباه بكورونا في مركز العزل

الصحة بالخرطوم تحذّر: الخروج من المنزل للضرورة القصوى

شجار بين مجموعة مجولة يتسبّب في إغلاق مجمّع الذهب بالخرطوم

قرارات مرتقبة بشأن مجابهة فايروس كورونا

حادث مرور لسيارة التشريفة في موكب سلفاكير بجوبا

احتجاجات تطالب بإيقاف منح المستثمرين أراضي في غابة الفيل بالقضارف

هجمة شراء جديدة والدولار يقفز إلى 120″ جنيهًا