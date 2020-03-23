شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية عن تطويق قوات الشرطة لمسجد رجل الدين المتطرف عبد الحي يوسف فجر السبت بحي جبرة جنوب الخرطوم.

وقالت المصادر إنّ معلومة رصدتها الشرطة تشير إلى مساعٍ لمجموعاتٍ تخطّط لتحركاتٍ مريبة تصاحب انطلاقة مواكب احتجاجية تنطلق من داخل مسجد عبد الحي بمنطقة جبرة، فأرسلت الشرطة قوات على متن سياراتٍ طوّقت المسجد لمراقبة الحركة بداخله حسب المعلومات الواردة لديها بشأن تسيير مواكب أو تظاهراتٍ تتخللها تحركاتٍ أخرى لتلك المجموعات عقب صلاة الفجر وفق جريدة السوداني . المادة السابقة فتوى هامة من الأزهر موجهة لأبناء الشعب المصري تتعلق بـ”كورونا” المقالة القادمة الرئيس الجزائري يأمر بـ”رفع درجة الاستنفار” ويصدر قرارات عاجلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطويق مسجد عبدالحي يوسف بجبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.