طاسو يشارك بعزف (صولة) لتوعية الشباب من وباء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شارك عازف الشباب الشهير بـ طاسو بتوعية الشباب من فايروس كورونا، وذلك من خلال صولة يقوم فيها بعزف (الكورونا الكورونا – ألبس كمامتك) في اشارة الى لبس الكمامة للمحافظة على الشباب من وباء كورونا، هذا وقد وجدت مبادرة طاسو تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض أن الفن رسالة وما فعله طاسو يستحق الإشادة نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها وسط الشباب، فيما علق آخرون بأن التوعية حين ما تأتي من طاسو تعتبر توعية بطعم الزنق.

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