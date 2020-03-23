القمح المغصوب ..حمدوك على خطى البشير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

دور الحكومة – أى حكومة – ان تعمل على توفير السلع الاستراتيجية والعمل على منع المضاربة فيها وارتهان حياة الناس وقرارهم الى الجهات التى تتحكم فى هذه السلع .

ومن المعروف ان الغذاء سلاح يمكن توجيهه وقتل الشعب به ، ولابد ان تتولى الحكومات حل أى إشكال فى هذا الجانب حتى لاتكون حياة الناس العوبة بمن يسيطرون على غذائهم .

وهناك بعض الدول تمنع بشكل قاطع الاتجار فى القمح مثلا باعتبار ان الدولة تتولى توفيره – سواء بدعم زراعته أو تقوم باستيراده – وبالتالى لاتسمح لاى جهة بالمضاربة فيه وتعريض حياة الناس للخطر .

وفى السودان يتم استيراد قمح وهناك منتج محلى وان كان المستورد بواسطة شركات المطاحن وبالذات الكبيرة منها كسيقا وويتا وسين واخريات يعتبر كثيرا ومهما فى تغطية الاحتياج اليومى للناس فان المنتج المحلى لابأس به ويشكل رقما مهما فى معادلة استهلاك القمح بالبلد ، وتتولى شركات المطاحن توفير دقيق الخبز باستيرادها القمح اللازم واى قصور فى التغطية تنتج عنه أزمة حادة فى الخبز بالخرطوم وغيرها من مدن السودان .

أما القمح المنتج محليا فهناك ما تتم زراعته بمساعدات حكومية وآخر يستقل المزارعون بانتاجه دون تلقى مساعدات حكومية ، وفى العادة فإن الحكومة تحدد السعر التركيزى ويتم الشراء بواسطة البنك الزراعى وجهاز المخزون الاستراتيجى كجهتان حكوميتان تتوليان تأمين قوت الناس مع دخول بعض الشركات والتجار معهما السوق وشراءهم كميات من القمح لكن غالبه يذهب للمؤسستان الحكوميتان خاصة فى ظل توفير الحكومة للماء واحيانا التقاوى بالمشاريع الكبرى كمشروع الجزيرة وغيره فى عدد من الولايات .

حكومة الانقاذ – وعملا بتسلطها وتصرفها من دون تفويض وعدم مراعاة رضا الناس فإن المزارعين فى عهدها كانوا يعانون كثيرا من الزام الحكومة لهم ببيع منتوجهم وفقا للسعر الذى تحدده هى فقط مع ان المحصول ملك اهله والحكومة ليست شريكة لهم فيه وليسوا اجراء عندها فقط يمكنها القول انها توفر المياه واحيانا الجازولين والاسمدة لكن هذا لايعطيها حق التحكم فى المزارع وانتاجه والزامه ببيعه وفقا لما تقرره هى لا بحسب ما يقتضيه السوق وهذا ظلم فادح ، فالحكومة بامكانها محاسبة التاجر بان يدفع الرسم المقرر لخدمة توفير الماء والجازولين والاسمدة والتقاوى وتركه يبيع محصوله وفقا لما يقرره السوق والا فان الدولة تكون ظالمة .

وبكل آسف وقعت حكومة الدكتور حمدوك فى نفس الخطأ الذى كانت تسير عليه حكومة البشير وذلك بقرارها الظالم حصر بيع القمح الداخلى للبنك الزراعى فقط والا تعرض المزارع للعقوبة وذلك بحسب ما ورد فى القرار الصادر عن السيد رئيس الوزراء وهذا يجعل الحكم الديموقراطى الذى قام بعد الثورة يقع فى مزالق الاستبداد الذى ثار عليه الناس.