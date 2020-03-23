كورونا يفضح اكذوبة الحضارة الغربية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عدو مجهول يخترق الحواجز ولايعترف بالحدود و يمضى يوما بعد يوم الى تسجيل اصابات جديدة ووفيات اضافية فى معظم انحاء المعمورة ، وهذا الفيروس بسرعة انتشاره وعدم السيطرة عليه حتى الان جعل العالم ينقسم الى فسطاطين الاول يهتم بالانسان ويسعى الى توفير أفضل خدمة له ومكافحة المرض ليعود الناس الى صحتهم وعافيتهم فالانسان فقط هو محل اهتمام هذا الفسطاط وليس فوق هذا الاعتبار أى اعتبار ، اما الفسطاط الثانى فصورة متوحشة لاعلاقة لها بالانسانية من قريب أو بعيد فهى تعمل ليل نهار من اجل الكسب المادى وتكديس الأموال والسعى الى تحقيق ارباح ولو من الاستثمار فى المرض والعلاج كما رأينا الرئيس ترامب يسعى لاقناع العلماء الالمان بانتاج العلاج بصورة حصرية الى امريكا ومعروف من عقلية ترامب التجارية البحتة انه يريد اخذ ملكية حصرية للعلاج الذى قيل ان الالمان انتجوه ليقرر بعد تحقيق مطلبه هذا ان يبيعه لمن يشاء ويمنعه عن من يشاء وبالسعر الذى يحدده هو غير عابئ بمقدرة الناس على شرائه ام لا ، وهنا يظهر المعنى الحقيقى للجشع الامريكى الذى لايعرف القيم ولاتحده الضوابط ولا مكان لكوابح اخلاقية فى عرفه ، وهذه بلا شك صورة متوحشة من صور الحضارة الغربية المزعومة التى فضحها وكشف اكذوبتها هذا الفيروس الصغير الذى لا يرى بالعين المجردة .

وصورة اخرى من صور التوحش الغربى والحضارة المدعاة الزائفة ما صرح به رئيس وزراء بريطانيا – جونسون – شبيه ترامب فى الشكل والسلوك ، وقد صرح اكثر من مرة انه يتخذ ترامب قدوة ويتفق معه فى رؤاه وبئس القدوة ترامب ، جونسون قال فى احدى اكثر الكلمات قسوة وفظاظة ولا اخلاقية قال ان على البريطانيين ان يستعدوا لفقدان احبتهم محذرا من وفاة الالاف بالكورونا قائلا لشعبه ليمت حتى 70 % ان كانوا لايستطيعون مقاومة المرض وليبق لنا ربع الشعب طالما ان هذا سيكون بمثابة تقوية لمناعة الشعب بشكل مجانى دون ان نصرف فلوسا على هذه الحماية .

انه جونسون شبيه ترامب وبئس الشبيه والمشبه به ، وهذه الحضارة الغربية الفاشلة المدعاة تنهار أمام اختبار فايروس كورونا .