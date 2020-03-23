الحكومة تتسبب في نشر كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى الوباء الكبير واسع الانتشار والغير مسبوق الذى يجتاح العالم كثر الحديث عن ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية ، بل قطع البعض ان مخالفتها ذنب كبير يقتضى العقوبة فى الدنيا وربما حتى فى الآخرة ، واتفقت المرجعيات الدينية -اسلامية ومسيحية – على لزوم التقيد الصارم بهذه التوجيهات رعاية لسلامة الناس جميعهم ، فالمجتمع ككل سيعانى من تفلت أفراد لايتقيدون بالضوابط ويخالفون الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية فيقعون فى المحذور ويترتب على مخالفتهم نشر العدوى واتساع دائرتها فى المجتمع الأمر الذى يجعل الضرر يلحق بالجميع ، وهنا تكمن مهمة فرض هذه الضوابط وحمل الناس على التقيد بها بالقوة والزامهم بذلك ، واهم هذه الضوابط تجنب المصافحة والحجر الصحى ومنع اختلاط الناس وازدحامهم ، وعلى الحكومة ان تقوم بواجبها وتضطلع بدورها بشكل كامل فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد والخطر يتهددها من كل جانب واول مهام الحكومة ان تجهز مقار الحجر الصحى وتتولى توفير كل مستلزماته وتستنفر كل جهودها وتوظف منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات محلية واقليمية واجنبية لتقديم كل مايلزم لاقامة معسكرات الحجر هذه والا فلن يكون من العدل والانصاف مطالبة المشتبه فى اصابتهم بالمرض ان يبقوا فى الحجر ولايتحركوا من اماكنهم دون توفير الطعام والشراب اللازم للمحجور عليهم والا فانهم حتما لن يقفوا وينتظروا الموت جوعا وعطشا وهذا ماحدث فى الخرطوم وفقا للخبر ادناه :

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خروج محتجزين جاءوا من الخارج من الحجر الصحي بمباني مستشفى الأمل الجديد بمنطقة كوبر بالخرطوم بحري، بسبب عدم وفاء السلطات المختصة بتوفير الاحتياجات الضرورية من مياه وأكل. وقالوا بحسب مارصده محرر (الانتباهة أون لاين) في مقطع الفيديو: (موت موت حياة حياة). وانتقد عدد من الناشطين تهاون الحكومة في توفير البيئة الصالحة في مراكز الحجر ورأوا أن السلطات بإهمالها هذا تتسبب في انتشار المرض بعد أن يعجز المحتجزين في الحصول على مقومات الحياة من مياه وغيرها ويختارون الهرب ومخالطة ذويهم وأصحابهم، ورأى خبراء أن الخطوة تنذر بدخول الفيروس وطالبوا السلطات أن تكون قدر المسؤولية. ودخل العشرات من السودانيين في حجر صحي بالمستشفى لمراقبة أوضاعهم الصحية والتأكد من سلامتهم من الفايروس.

ان حكومتنا هى المسؤولة عن أى فايروس ينتشر ومرض يصيب احدا من الناس بسبب اختلاطه بهؤلاء الذين غادروا معسكر الحجر سواء كانت اصابته بالعدوى لاختلاطه المباشر أو غير المباشر معهم ، وعلى الحكومة ان تتذكر جيدا الحديث الشريف الذى يقول بدخول امراة النار بسبب هرة حبستها فلا هى اطعمتها ولا اطلقتها تاكل من خشاش الأرض ، وحكومتنا تريد حجز المشتبه فى اصابتهم

بفيروس كورونا وتحجر عليهم دون ان تطعمهم أو تتركهم ليسيحوا فى الأرض ويبحثو عن طعامهم وعندها حتما سينتشر المرض الى الاف الناس لاقدر الله وتكون الحكومة هى المسؤولة .