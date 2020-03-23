علي مهدي يقاضي نائب منظمة زيرو فساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: القت السلطات مطلع الاسبوع القبض على نائب منظمة زيرو فساد إخلاص قرنق بموجب بلاغ قدمه في مواجهتها المسرحي علي مهدي ، ونفذت نيابة جرائم المعلوماتية أمر القبض على إخلاص بتهمة إشانة السمعة تمهيداً لتقديمها للمحاكمة، فيما تم الافراج عنها عقب بدء التحري بالضمانة العادية، وكان علي مهدي قد دون بلاغاً ضد اخلاص قرنق بعد نشرها مقطع فيديو بمواقع التواصل يتضمن إساءات وإتهامات بالفساد تخص منظمته، وافاد قانونيون أن عدداً من الناشطين يواجهون القانون بتهمة اشانة السمعة والتشهير بموجب بلاغات لدى نيابة المعلوماتية. المادة السابقة تعرف على أسعار الخضر والفاكهة واللحوم في أسواق الخرطوم المقالة القادمة الحكومة تتسبب في نشر كورونا

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