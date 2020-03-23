تعرف على أسعار الخضر والفاكهة واللحوم في أسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم، حيث بلغ كيلو الطماطم 20 جنيهاً ، والبطاطس 40 جنيهاً، والبامبي الكيلو 50 جنيهاً، و3 ربط رجلة 50جنيهاً، و3 ربط ملوخية 50 جنيهاً والعجورة الكبيرة تتفاوت من 20-30 جنيهاً، وكيلو الخيار 50 جنيهاً.

و بلغ سعر كيلو البامية 120 جنيهاً، وكيلو الكوسا 80 جنيهاً، وكيلو الجزر80جنيهاً، وكيلو الفلفلية 100 جنيه، وكيلو الباذنجان 40 جنيهاً، ، وربع البصل الأحمر 120 جنيهاً، وكيلو الليمون 150جنيهاً، وكيلو القرع 40 جنيهاً ، ربطة الخس 30 جنيهاً وكيلو الفاصوليا الخضراء 80 جنيهاً، وسعر السبانخ 50 جنيهاً، وسعر الكروم 150 جنيهاً، وكيلو الشطة الخضراء 150 جنيهاً.

وأما اللحوم البيضاء فبلغ سعر كيلو السمك البلطي 280 جنيهاً، وكيلو السمك الفرايد 300 جنيه، وكيلو العجل 400 جنيه، وكيلو البياض 440 جنيهاً، كيلو الفراخ يتراوح سعره من 230 -300 جنيه .

فيما تراوح كيلو اللحمة الضأن بين 450 و600 جنيه، وكيلو العجالي يتراوح بين 400 و500 جنيه، المفرومة 500 جنيه، كيلو السجك 400 جنيه، كيلو البيرقر 350 جنيهاً، كيلو الفراخ 230 جنيهاً، سعر طبق البيض 230 جنيهاً، كبدة الضأن 350 جنيهاً، وكبدة العجالي 440 جنيهاً.

اضافة الى أن سعر دستة المانجو 400 جنيه، والبرتقال الأخضر الدستة 80 جنيهاً والأصفر 100 جنيه، كيلو الجوافة 80 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الموز 50 جنيهاً، وبلغت دستة التفاح 300 جنيه، والبطيخ يتفاوت في الأسعار بين 150و 100 جنيه، دستة القريب فروت 300 جنيه، وكيلو العنب 300 جنيه وصندوق العنب الصغير 80 جنيهاً، والرمانة 100 جنيه.