قيادي بالمؤتمر الشعبي يسلم نفسه للنيابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر صحفية في الخرطوم اليوم الاثنين عن تسليم قيادي اسلامي نفسه للسلطات الامنية في الخرطوم .

وقالت جريدة اخر لحظة الصادرة صباح اليوم ان المتهم بالمشاركة في انقلاب الانقاذ 1989 القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الصافي نور الدين ابراهيم سلم نفسه للنيابة

. وكشف عضو هيئة الدفاع عن متهمي الشعبي في المحاولة الانقلابية اسماعيل الازهري عن أكتمال اجراءات القبض على القيادي بالشعبي الصافي نور الدين بالنيابة، وقال ان الصافي ظل متواجد بمنزله ومكان عملة الا ان النيابة اصدرت نشرة بانه متهم هارب ، وأضاف هذا القول غير صحيح لان الصافي متواجد بمنزله. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأثنين الموافق23مارس2020م المقالة القادمة وزير يحذر قناة الجزيرة القطرية من التمادي

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