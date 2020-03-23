قحت: لجنة التفكيك تتعرض للاستهداف بواسطة قوى الثورة المضادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن لجنة تفكيك التمكين تتعرض للاستهداف بواسطة قوى الثورة المضادة وأذيال النظام البائد، ودعا إلى ضرورة توفير السلطة الانتقالية للسند والدعم للجنة وتمكينها لتستكمل مهامها عبر لجان التفكيك في الولايات والمحليات والوزارات لتمضي قدماً في تفكيك بنية نظام الاستبداد والفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان عقب اجتماع له اهتمامه بضرورة مراجعة الوضع المعيشي من الإمداد للوقود والقمح والمواد الصحية بالولايات.

واستمع المجلس لتنوير حول تكوين المجلس التشريعي، الذي اشتمل تصوره على تمثيل كافة مكونات الشعب المتعددة من قوى السلام والقوى القاعدية ولجان المقاومة بالعاصمة والولايات وكافة أطياف الشعب السوداني بتنوعه الفريد تمهيدا للانخراط في نقاش مع المكون العسكري حول نسبة الــ33% حسب نص الوثيقة الدستورية، وشدد الاجتماع على ضرورة إكمال كافة المناقشات ليتم تكوين المجلس فور توقيع السلام يوم التاسع من ابريل دون أي تأخير إضافي.

وأكد المجلس ضرورة كسر الجمود في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة الحلو وابتدار عملية سلام مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد من أجل إكمال مسيرة السلام وصولاً لحل شامل جذري يوقف الحرب في السودان إلى الأبد.

صحيفة السوداني