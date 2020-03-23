استقالة وزير في حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، إستيفن أمين أرنو إستقالته من الوزارة، بعد شهرين على تعيينه.

وبرر الوزير في خطاب إستقالته الذي إطلعت عليه “صوت الهامش” أنه منذ تعيينه في يناير الماضي ظل يطالب برسم واضح لاختصاص وزير الدولة، وأكد أن تجمع المهنيين السودانيين تبرأ من قرار تعيينهم وأشار أن التعيينات تخالف الوثيقة الدستورية، فيما التزم مجلس الوزراء الصمت إزاء تصريحات تجمع المهنيين السودانيين، مبيناً أن هذا الموقف أشعرهم بتأنيب الضمير، ووضعهم في طريق الاستفسار لمعرفة الحقيقة.

وأكد أن ضميرهم لا يسمح لهم أن يكونو جزء من إعادة تنظيم الممارسات القديمه في ثورة محاصرة وتتربص بها جهات عدة يحاولون إفراغها من مقاصدها ومضمونها، منوهاً إلى أنهم يريدون الإنتقال العادل المفضي إلى سودان معافى وسلام مستدام.