(الثورية) تكذب (نداء السودان)

كذبت الجبهة الثورية بيان لتحالف “نداء السودان” ذكر من خلاله انعقاد اجتماع للتحالف امس في الخرطوم بحضور ممثل للثورية. وكان “نداء السودان” قد اخرج بيان اعلن عقده امس اجتماع بحضور ممثل للجبهة الثورية.

Advertisements

وقال المتحدث باسم “الثورية” اسامة سعيد في تعميم صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الجبهة الثورية لم تكن طرفا في الاجتماع المذكور ولم تفوض شخصا لتمثيلها في الاجتماع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)