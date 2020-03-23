الدولار يصعد إلى رقم قياسي في السوق الموازي

سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي رقماً قياسياً جديداً مع بداية تداولات الأسبوع في ظل استمرار شح المعروض وزيادة الطلب.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لمصادر، فإن سعر البيع للدولار بلغ (120) جنيها مقارنة بـ (117) جنيها الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (30) جنيها والدرهم الإماراتي (32) جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو (128) جنيها.

وعزا المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب بشكل كبير مع بداية تعاملات الأسبوع إلى جانب إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة المسافرين مما انعكس على ضعف المعروض من العملات.

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وقال أحد المتعاملين بحسب صحيفة السوداني، إن الطلب تزايد على العملات الأجنبية “الأحد” بشكل ملحوظ.

وتابع ” إغلاق السلطات السعودية لمطاراتها أمام حركة السفر انعكس سلبا على عملية التحويلات الخاصة بالمغتربين السودانيين من السعودية إلى دبي ما أسهم في ضعف المعروض من الدرهم هناك”.

وأضاف ”تلك التحويلات تستخدم في عملية الاستيراد للسلع من دبي والصين إلى السودان لكنها تراجعت حالياً، متوقعاً مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار إغلاق المطارات واتساع الإصابة بفايروس كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)