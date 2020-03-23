الغرف الزراعية تتهم مضاربين بتخزين “كميات ضخمة” من الفول السوداني

قال اتحاد الغرف الزراعية إن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والقاضي بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي فقط دون غيره وإعمال آليات الاستلام والتخزين والتوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة يقطع الطريق أمام جهات ساعية لخلق الندرة في السلعة بالشراء بأسعار أعلى من أجل المضاربة التي يتضرر منها الاقتصاد والمواطن.

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وأكد الاتحاد في تعميم بحسب صحيفة السوداني، أن القمح سلعة استراتيجية وأن البنك الزراعي هو الجهة الوحيدة لشرائه، ودعا إلى تطبيق نفس القرار على سلعة الفول السوداني الذي يتم تخزين كميات ضخمة منه تفوق الـ(300) ألف طن من قبل المضاربين وليس المصنعين أو المصدرين الذين تضرروا إلى جانب المواطن من عملية تخزينه واحتكاره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)