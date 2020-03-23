مستوردو المواد الغذائية: الموقف مؤمن

التاريخ: 23-مارس-2020
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قال مستوردو المواد الغذائية ان موقف المواد الغذائية مؤمن، ولا يوجد اي تخوف من وجود فجوة محتملة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وكشف عضو شعبة مستوردي المواد الغذائية السابق محمد صديق بحسب صحيفة آخر لحظة عن وجود اتجاه لارسال مستندات الاستيراد عبر الشبكة العنكبوتية بدلا عن ارسالها عن طريق شركات الشحن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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