مستوردو المواد الغذائية: الموقف مؤمن

قال مستوردو المواد الغذائية ان موقف المواد الغذائية مؤمن، ولا يوجد اي تخوف من وجود فجوة محتملة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وكشف عضو شعبة مستوردي المواد الغذائية السابق محمد صديق بحسب صحيفة آخر لحظة عن وجود اتجاه لارسال مستندات الاستيراد عبر الشبكة العنكبوتية بدلا عن ارسالها عن طريق شركات الشحن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)