الصحة العالمية: السودان “في وضع الخطر”

التاريخ: 23-مارس-2020
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قالت منظمة الصحة العالمية إن السودان في وضع “الخطر” في مواجهة فيروس كورونا، وعزت ذلك لخطورة الفيروس وقدرات البلاد على الاستجابة لأي تفش واسع محتمل للمرض.
وذكرت منظمة الصحة العالمية بحسب صحيفة السوداني، إن الاستثمار في النظام الصحي بالسودان، ظل محدوداً لعقود طويلة، وأن السودان يفتقر للكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف البنيات التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية.
وأضافت المنظمة أن نظام التغطية والرقابة الصحية في السودان يكابد ضعفاً هيكلياً ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير في الفترة بين التبليغ عن وباء ما والاستجابة وتأكيد تفشيه.
وأشارت لكافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لمواجهة كورونا، وقالت في هذا الصدد إن السودان أنشأ مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، إضافة لتخصيص المستشفيات العسكرية في العاصمة والولايات كمراكز للإيواء والعلاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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