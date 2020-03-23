الغرامة (50) ألف جنيه لسائق ركشة خالف أمر الطوارئ

التاريخ: 23-مارس-2020
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قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف امس بتوقيع الغرامة “50” ألف جنيه في مواجهة سائق ركشة ضبط اثناء تهريبه لـ “36” جالون بنزين بعد اخذها من احدى محطات الوقود بالحاج يوسف، ووجهت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان، فيما برأت عامل من الاتهام المنسوب اليه، وذلك لعدم توفر دليل يقرى لادانته.
وتشير حيثيات البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان لجان المقاومة بالحاج اثناء مراقبتها ومتابعتها لنشاط محطات الوقود اوقفت المتهم الاول صاحب الركشة بعد خروجه من طلمبة وبحوزته جركانات معبأة “بنزين”، وان الكمية التي يحملها غير مسموح بها لاصحاب الركشات، عليه تم توقيفه واقتياده الى قسم الشرطة، وبالتحري معه قال بانه اخذ المسدس الذي يعبأ به الوقود من العامل الذي منحه له وان الكمية التي قام بوضعها على متن جركانات بغرض تعبئتها في ركشته، وتم القبض على العامل وبعد اكتمال التحقيق امرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة بمخالفة الامر رقم “3” من قانون الطوارئ الذي يمنع ويحظر نقل السلع والمحروقات.
الخرطوم: أخبار الخليج 365)
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