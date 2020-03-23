للمرة الثانية.. القبض على مسؤولة بالعمل وإيداعها الحراسة لساعات     

اقتادت السلطات المختصة مسؤولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمرة الثانية بعد ان جددت لها امر القبض، وتم ترحيلها الى نيابة الفساد ومنها تم ايداعها بحراسة بحري التي امضت فيها وقتا لحين الاتصال على ضامن وافرج عنها مساء ذات اليوم بالضمانة العادية وأرسل وزير نافذ مستشار قانوني من خارج الوزارة لاكمال اجراءات الضمانة، وتعهد بضمانة المسؤولة مدير قطاع الموارد البشرية بالمركز.

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وتشير الحثيثات بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان المسؤولة تعمل مدير مركز تطوير الادارة بوزارة العمل، وتواجه “6” بلاغات تتعلق بفساد مالي واداري بينها بلاغ ثراء حرام، دونتها ضدها منظمة زيرو فساد ومن ثم جول البلاغ الى النيابات المختصة، والقى القبض عليها للتحقيق معها وتم استدعاء الموظفين وتسلمت النيابة مستندات تتعلق بالبلاغات وتم القبض عليها سابقا لاغراض التحقيق الاولى ومرة اخرى في احد البلاغات الـ “6”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)