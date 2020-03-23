مقتل صبي بسبب رسوم دورات مياه

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : حوادث 143 مشاهدة أنهى شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، حياة صبي بسبب خلاف حول رسوم دورات مياه “حمامات”. Advertisements وتعود تفاصيل الحادثة بحسب شهود عيان تحدثوا لصحيفة آخر لحظة الى حضور شاب ثلاثيني الى دورات مياه تابعة للميناء البري بالخرطوم، ودخل في نقاش حاد مع القتيل بسبب التعرفة، ليقوم الجاني بتسديد “8” طعنات بسكين للمجني عليه، ليتركه غارقا في دمائه، وسرعان ما هبت الشرطة لموقع الحادث ونقل المجني عليه الى المستشفى الاكاديمي لكنه فارق الحياة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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