قيادي بـ”قوى الحرية”: تنظيمات سرية تسعى لتفكيك لجنة “إزالة التمكين”

كشف عضو اللجنة المركزية بـ”الحرية والتغيير” كمال بولاد عن وجود تنظيمات سرية وعناصر تتبع للنظام السابق تعمل على إعاقة عمل لجنة إزالة التمكين وتسعى لتفكيكها، وقال إن تلك الجهات قامت بتهريب الأموال وإخفاء المستندات، واعتبر تهريب الأموال وإخفاء المستندات يعيق عمل لجنة التفكيك.

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ونفى بولاد في تصريح بحسب صحيفة السوداني، وجود سخط على أداء الحكومة، مؤكداً أن الأمر لا يتعدى حدود النقد الموضوعي للأداء، وشدد على وجود اجماع على الحكومة.

وقال بولاد إن التعيين في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية يتم عبر الآلية المشتركة بين المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” ومجلس الوزراء، مؤكداً أن الآلية تعتبر قناة رسمية يتم فيها التشاور في كثير من القضايا المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)